Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий

Россия продолжит освобождать занятые Украиной территории. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил он.
5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России.
Главой ДНР назначен Денис Пушилин, а ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.