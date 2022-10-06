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1 час назад

Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий

Lenta.ruиещё 9

Россия продолжит освобождать занятые Украиной территории. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил он.

«Военный угар» и «наркотические сны»: Медведев высказался о властях Украины

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России.

Главой ДНР назначен Денис Пушилин, а ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.

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