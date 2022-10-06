Мишустин предложил обсудить запуск новых проектов каспийской "пятерки"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с главами делегаций Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на II Каспийском экономическом форуме предложил обсудить запуск новых проектов в формате "пятерки".
"Предлагаю в узком формате согласовать параметры совместной работы по выполнению задач, которые были поставлены лидерами каспийских государств, и рассмотреть наиболее перспективные экономические проекты, которые мы можем запустить в формате "пятерки", - сказал он.
Мишустин отметил, что повестка большая и содержательная.
"Уверен, что по итогам сегодняшней встречи мы выйдем на абсолютно конкретные решения, которые дадут новый импульс развитию многопланового сотрудничества в каспийском регионе и будут в конечном итоге способствовать повышению благосостояния граждан наших государств," - подчеркнул премьер-министр РФ.