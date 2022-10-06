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42 минуты назад

Мишустин предложил обсудить запуск новых проектов каспийской "пятерки"

ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с главами делегаций Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на II Каспийском экономическом форуме предложил обсудить запуск новых проектов в формате "пятерки".

Мишустин предложил обсудить запуск новых проектов каспийской "пятерки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предлагаю в узком формате согласовать параметры совместной работы по выполнению задач, которые были поставлены лидерами каспийских государств, и рассмотреть наиболее перспективные экономические проекты, которые мы можем запустить в формате "пятерки", - сказал он.

Мишустин отметил, что повестка большая и содержательная.

"Уверен, что по итогам сегодняшней встречи мы выйдем на абсолютно конкретные решения, которые дадут новый импульс развитию многопланового сотрудничества в каспийском регионе и будут в конечном итоге способствовать повышению благосостояния граждан наших государств," - подчеркнул премьер-министр РФ.

Политика,Михаил Мишустин,
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