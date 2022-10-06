Россия ответила на требования Польши о выплате военных репараций

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин в беседе с РИА Новости ответил властям Польши на их требования к Москве выплатить репарации за потери во Второй мировой войне. Он назвал желания Варшавы политическими фантазиями и отметил, что подобные просьбы являются неадекватными.

"Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий," - Олег Тяпкин, директор третьего европейского департамента МИД России

По словам российского дипломата, в Польше зачастую решают собственные внутриполитические проблемы путем обращения к «историческому ревизионизму».

Он напомнил о том, что если бы СССР не одержал победу во Второй мировой войне, то Польши не существовало бы как национального государства своего народа, а поляки, вероятнее всего, были бы порабощены или истреблены гитлеровцами.

Репараций много не бывает

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах.

Министр объяснил, что получив военные репарации, Польша сможет усилить сотрудничество с Германией и улучшить с ней отношения. По его мнению, у Варшавы и Берлина есть шанс «вместе создать пример преодоления травм, возникших в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов».

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер, в свою очередь, рассказал, что немецкое правительство изучит ноту с требованием репараций со стороны Польши, однако позиция Берлина по данному вопросу уже известна. Он отметил, что глава МИД страны Анналена Бербок уже сообщала о том, что Германия считает юридически закрытым вопрос об этих выплатах.

Член партии ХДС/ХСС и экс-депутат, бывший вице-президент бундестага ФРГ Йоханнес Зингхаммер назвал требования Польши о выплате репараций попыткой обанкротить Германию. Он считает, что решение вопроса о выполнении условий следовало бы отложить до момента решения украинского кризиса, когда экономическая ситуация в ФРГ станет более стабильной.

"Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. У добрососедства появилось новое определение,! - Йоханнес Зингхаммер, бывший вице-президент бундестага

Помимо Польши с требованием к Германии выплатить репарации за военные преступления в годы двух мировых войн выступили Афины. По словам министра иностранных дел Греции, для правительства страны, а также ее граждан этот вопрос остается открытым, а его решение является делом принципа.

Выплаты Украине

Главы МИД Польши и Германии Збигнев Рау и Анналена Бербок выступили с совместным призывом к России о выплате репараций Киеву. По их мнению, война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Украина должна быть восстановлена за счет передачи ей российских активов.