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59 минут назад

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, уточняющий критерии мобилизации

Газета.Ruиещё 2

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, уточняющий критерии призыва по мобилизации, где среди прочего предлагается предоставлять отсрочку единственным детям одиноких родителей. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, уточняющий критерии мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тексте документа говорится о предложении не распространять на получивших отсрочку от мобилизации запрет на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата и установить, что призыву подлежат граждане, уволенные с военной службы в запас. При этом мобилизованным предлагается присваивать статус военнослужащего ВС России.

Кроме того, согласно законопроекту, будет установлено, что отсрочка предоставляется студентам на очной и вечерней формах обучения, срочникам, детям погибших при исполнении военнослужащих, а также гражданам, которые имеют трех и более детей до 16 лет на иждивении или воспитывают ребенка такого возраста в одиночку.

Газета.Ru
Политика,Верховный суд,ЛДПР,Госдума,
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