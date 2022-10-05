Назван следующий шаг интеграции новых регионов в Российскую Федерацию

Полное освобождение регионов, вошедших в состав РФ, станет следующим шагом многоуровневой интеграции, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об этом пишет РИА «Новости».

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Мирошник подчеркнул, что «стартовал переходный период». В его рамках предстоит освободить определенные территории Запорожья, Донбасса и Херсонской области, обеспечить их безопасность.

Кроме того, пояснил представитель, следует добиться реального слияния союзных войск «в один хорошо воюющий боевой механизм».

Мирошник уточнил, что этот процесс должен проходить на основе единых стандартов, без перекосов, с использованием накопленного в Донбассе боевого опыта.