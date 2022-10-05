В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
43 минуты назад

Назван следующий шаг интеграции новых регионов в Российскую Федерацию

Илья Родин

Полное освобождение регионов, вошедших в состав РФ, станет следующим шагом многоуровневой интеграции, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об этом пишет РИА «Новости».

Назван следующий шаг интеграции новых регионов в Российскую Федерацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мирошник подчеркнул, что «стартовал переходный период». В его рамках предстоит освободить определенные территории Запорожья, Донбасса и Херсонской области, обеспечить их безопасность.

Кроме того, пояснил представитель, следует добиться реального слияния союзных войск «в один хорошо воюющий боевой механизм».

«Определенные территории будут возвращены». Песков рассказал о планах Москвы

Мирошник уточнил, что этот процесс должен проходить на основе единых стандартов, без перекосов, с использованием накопленного в Донбассе боевого опыта.

Он отметил также, что ответственность за интеграцию новых регионов возлагается на местные власти.

Политика,Родион Мирошник,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители