В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
44 минуты назад

Рафаэль Гросси посетит Россию в начале следующей недели

Говорит Москваиещё 1

Во время визита глава МАГАТЭ намерен обсудить создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Гросси посетит Россию в начале следующей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии был вчера в Киеве для обсуждения с президентом Владимиром Зеленским ситуации на ЗАЭС и предложения МАГАТЭ создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг объекта. Он посетит Россию в начале следующей недели для дальнейших консультаций по этому плану с целью согласовать и ввести его действие как можно скорее», — отмечается на сайте агентства.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит считать Запорожскую АЭС ядерным объектом Украины. Агентство не признает решение о переводе станции в федеральную собственность России.

Политика,Рафаэль Гросси,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители