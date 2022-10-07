Гросси посетит Россию в начале следующей недели

Во время визита глава МАГАТЭ намерен обсудить создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии был вчера в Киеве для обсуждения с президентом Владимиром Зеленским ситуации на ЗАЭС и предложения МАГАТЭ создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг объекта. Он посетит Россию в начале следующей недели для дальнейших консультаций по этому плану с целью согласовать и ввести его действие как можно скорее», — отмечается на сайте агентства.
Ранее Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит считать Запорожскую АЭС ядерным объектом Украины. Агентство не признает решение о переводе станции в федеральную собственность России.