Гросси посетит Россию в начале следующей недели

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии был вчера в Киеве для обсуждения с президентом Владимиром Зеленским ситуации на ЗАЭС и предложения МАГАТЭ создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг объекта. Он посетит Россию в начале следующей недели для дальнейших консультаций по этому плану с целью согласовать и ввести его действие как можно скорее», — отмечается на сайте агентства.