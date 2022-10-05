«Может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта»

Президент России Владимир Путин подписал указы об опубликовании нового текста Конституции в связи с присоединением новых территорий и о передаче Запорожской АЭС в управление РФ. За несколько часов до этого на встрече конкурса «Учитель года» он заявил, что Минобороны РФ не создало вовремя реестр граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию, — и теперь нормативно-правовую базу приходится корректировать.

Фото: ТАСС ТАСС

Президент России Владимир Путин постановил опубликовать новый текст Конституции в связи с присоединением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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«Постановляю опубликовать текст Конституции РФ с изменениями, внесенными в часть 1 статьи 65 Конституции РФ на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Также подписан указ о передаче Запорожской атомной электростанции в управление России.

Кроме того, Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областями о принятии в РФ и образовании новых федеральных субъектов.

«Проект не учел позицию Минобороны»

Ранее в тот же день президент выступил на конкурсе «Учитель года». По словам Путина, Минобороны РФ не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить изменения.

«Изначально Минобороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленные Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — сказал Путин.

Также он сообщил, что подписал документы об отсрочке от мобилизации студентов вечерних отделений, аспирантов и ординаторов.

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы. <…> Этот указ вступает в силу со дня его подписания. То есть сегодня», — сказал президент.

Также Путин отметил, что отсрочка предоставляется впервые получающим образование по очной и вечерней формам обучения, а также в образовательных и научных организациях по госаккредитованным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программа ординатуры, ассистентуры, стажировки.

Кроме того, на отсрочку могут рассчитывать студенты образовательных и научных организаций по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров и духовных образовательных организациях.

«Нравственный код народа»

Также Путин заявил, что Россия была и будет суверенным государством, и для этого необходимо создать национальную систему образования, которая «обеспечит связанность, единство образовательного пространства на всей территории страны». По его мнению, это необходимо для передачи детям «нравственного, культурного кода народа». Единый подход воспитания и образования, по его словам, будет введен на всей территории страны уже в следующем учебном году, то же касается общественно значимых предметов — русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и окружающего мира.

«Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения», — заявил он.

Путин добавил, что важно не допустить искажения истории в рамках школьных уроков, «нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории». По его словам, также важно учитывать мнение специалистов, кто беспокоится за излишнюю стандартизацию при формировании учебников. Исключение – история и обществознание. Однако президент понимает озабоченность экспертного сообщества, поскольку речь идет о будущем страны и детей.

Кроме того, президент заявил, что российские власти будут совершенствовать процесс обучения на новых территориях и помогут в ремонте школ. Он отметил, что необходимо организовать отдых детей на осенних каникулах, в частности, в новых регионах – «особенно, где до сих пор, к сожалению, еще не спокойно или даже опасно». То же касается диспансеризации детей в новых субъектах – ее нужно организовать с помощью выездных бригад.

«На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами прямо в детских садах и школах», — сказал Путин.

С уважением ко всему украинскому и против нацизма

Также Путин отметил, что Россия с уважением относится с украинскому народу, языку и культуре и никогда не допускала того, что «на Украине делается в отношении русской культуры и русского языка». Россия, по его словам, пойдет другим путем — «с уважением будет относится ко всему украинскому».

«У нас три миллиона граждан России украинского происхождения, мы не делаем никакой разницы, не собираемся делать никакой разницы между русскими и украинцами», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что нынешнего конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы там не приветствовали возрождение нацизма и не возвеличивали тех, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером. По его словам, идеи неонацизма есть во многих странах, однако на Украине эти тенденции максимально активны, их «возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов».

«Может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях. <…> Да, и в Париже это есть, и, наверное, в Москве какие-нибудь неонацисты где-то прячутся, но мы их преследуем, мы с этим боремся», — заявил он.

Результат прозрачный и убедительный

Президент также заявил, что не итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях не подлежат сомнению. По его словам, результаты его не только порадовали, но и удивили.

«Меня результаты референдума, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. <…> Результат, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный, и не подлежащий никакому сомнению », - сказал Путин.

Также российские власти, по словам Путина, исходят из того, что ситуация в новых регионах стабилизируется. Изменение их статуса, заявил президент, стало возможным благодаря российской армии и местному ополчению.

«Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. <…> Это стало возможно благодаря российской армии и тем ребятам, которые своей жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу и ваших детей», — заключил Путин.