Путин решил судьбу Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции под управление России. Об этом пишет РИА «Новости».

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Глава государства, в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области», постановил «наделить АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии».

Президент поручил правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии ЗАЭС и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности.