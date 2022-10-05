Путин решил судьбу Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции под управление России. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава государства, в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области», постановил «наделить АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии».
Президент поручил правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии ЗАЭС и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности.
Кроме того, Путин призвал создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС» и обеспечить за ним закрепление на праве хозяйственного ведения соответствующего имущества.