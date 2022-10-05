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59 минут назад

Путин решил судьбу Запорожской АЭС

Илья Родин

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции под управление России. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин решил судьбу Запорожской АЭС
Фото: 

Глава государства, в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области», постановил «наделить АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии».

Президент поручил правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии ЗАЭС и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности.

Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации

Кроме того, Путин призвал создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС» и обеспечить за ним закрепление на праве хозяйственного ведения соответствующего имущества.

Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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