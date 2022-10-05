Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС

"Наделить акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в указе.