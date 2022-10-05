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59 минут назад

Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС), следует из указа главы государства, опубликованного в среду.

Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности", - говорится в документе.

Путин своим указом установил статус эксплуатирующей организации Запорожской АЭС.

"Наделить акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в указе.

Путин поручил определить особенности работы с Запорожской АЭС до 2028 года. В частности, кабмин должен установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС, выдачи лицензий, аспекты госрегулирования и решить другие вопросы.

Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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