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52 минуты назад

Путин заявил, что итоги референдумов удивили его

Газета.Ruиещё 3

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с финалистами конкурса «Учитель года», что итоги референдумов по вопросу присоединения к России, проведенные в Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях, не просто порадовали, а даже удивили его.

Путин заявил, что итоги референдумов удивили его
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат <...> в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять», — признался Путин.

Он подчеркнул, что как глава государства решил, что «будет так, как люди захотят» и «как люди выскажутся, так мы и сделаем».

Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли 23-27 сентября, они признаны состоявшимися. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о присоединении к РФ новых территорий: жители этих регионов признаются гражданами России и получают все социальные гарантии, переходный период продлится до 1 января 2026 года. 6 октября президент назначил глав этих четырех российских регионов.

Политика,Владимир Путин,
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