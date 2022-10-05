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1 час назад

Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию в России

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами российского конкурса «Учитель года» заявил, что на всей территории России с 2023 года будут внедрены единые подходы к образованию.

Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В школах на всей территории России, включая наши новые регионы, будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением. А также к преподаванию общественно значимых предметов», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что нужно исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю.

«В России нужно укреплять суверенную систему образования. Сейчас особенно важно передать ребятам нравственный культурный код русского народа, исключить попытки навязать чуждые и извращенные толкования истории», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что в стране растет «замечательное талантливое поколение».

«Дети и подростки все активнее проявляют себя в науке, спорте и культуре», — отметил он.

Кроме того, Путин назвал важнейшее направления российского образования.

«Среди общественно значимых предметов — русский язык, литература, история, обществознание, география и окружающий мир. Развитие инженерного образования, распространение уникальных методик преподавания естественно-научных дисциплин», — указал президент.

Также Путин поздравил всех педагогов страны с их профессиональным праздником — Днем учителя.

Политика,Владимир Путин,
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