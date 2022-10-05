Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию в России

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами российского конкурса «Учитель года» заявил, что на всей территории России с 2023 года будут внедрены единые подходы к образованию.
«В школах на всей территории России, включая наши новые регионы, будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением. А также к преподаванию общественно значимых предметов», — сказал Путин.
Глава государства также отметил, что нужно исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю.
«В России нужно укреплять суверенную систему образования. Сейчас особенно важно передать ребятам нравственный культурный код русского народа, исключить попытки навязать чуждые и извращенные толкования истории», — сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что в стране растет «замечательное талантливое поколение».
«Дети и подростки все активнее проявляют себя в науке, спорте и культуре», — отметил он.
Кроме того, Путин назвал важнейшее направления российского образования.
«Среди общественно значимых предметов — русский язык, литература, история, обществознание, география и окружающий мир. Развитие инженерного образования, распространение уникальных методик преподавания естественно-научных дисциплин», — указал президент.
Также Путин поздравил всех педагогов страны с их профессиональным праздником — Днем учителя.