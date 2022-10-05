Балицкий огласил условие для запуска Запорожской АЭС

«Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы. Технически мы можем запустить станцию, она может работать, это решение руководства нашей страны, кабинета министров о взаимодействии с МАГАТЭ, но и с какими-то гарантиями, я так думаю», — сказал Балицкий.