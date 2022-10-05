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43 минуты назад

Балицкий: для запуска ЗАЭС нужны гарантии от Киева о прекращении обстрелов станции

Газета.Ru

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что для запуска Запорожской АЭС необходимо, чтобы Киев дал гарантии о прекращении обстрелов станции.

Балицкий огласил условие для запуска Запорожской АЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, хоть инфраструктура станции в значительной степени повреждена, но запустить ее не представляется труда.

«Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы. Технически мы можем запустить станцию, она может работать, это решение руководства нашей страны, кабинета министров о взаимодействии с МАГАТЭ, но и с какими-то гарантиями, я так думаю», — сказал Балицкий.

Ранее Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев требует демилитаризации и полный контроль над ЗАЭС.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она неоднократно подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Политика,Евгений Балицкий,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,
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