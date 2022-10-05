Матвиенко заявила, что НАТО "руками украинцев" хочет ослабить Россию

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Североатлантический альянс «руками украинцев» хочет ослабить Россию и подчинить ее себе. Ее слова приводит РИА «Новости».
«Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей», — сказала спикер Совфеда на рабочей встрече с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20 в Индонезии.
Во время переговоров Матвиенко рассказала председателю Национального совета Намибии о причинах проведения специальной военной операции России на Украине и недавно прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях референдумах.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что России в данный момент противостоит блок НАТО, который, по его словам, принимает участие в «планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения».