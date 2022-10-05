Матвиенко заявила, что НАТО "руками украинцев" хочет ослабить Россию

«Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей», — сказала спикер Совфеда на рабочей встрече с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20 в Индонезии.