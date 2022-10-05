Володин поздравил с днем рождения Кадырова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что он многое делает для развития республики в интересах ее жителей. Об этом сообщается в среду на официальном с
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова", - отмечается в сообщении.
"Вы многое делаете для развития экономики и решения социальных вопросов Чеченской Республики в интересах ее жителей", - приводятся на сайте слова спикера.
Володин пожелал Кадырову "успехов и всего самого доброго".