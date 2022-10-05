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32 минуты назад

Володин поздравил с днем рождения Кадырова

ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что он многое делает для развития республики в интересах ее жителей. Об этом сообщается в среду на официальном с

Володин поздравил с днем рождения Кадырова
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова", - отмечается в сообщении.

"Вы многое делаете для развития экономики и решения социальных вопросов Чеченской Республики в интересах ее жителей", - приводятся на сайте слова спикера.

Володин пожелал Кадырову "успехов и всего самого доброго".

Политика,Вячеслав Володин,Рамзан Кадыров,Госдума,
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