Нарусова и Клишас поспорили об оценке границ новых субъектов

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23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов стало известно, что большинство избирателей поддержали это решение. 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов. 3 октября принятие новых территорий в состав РФ было одобрено Госдумой России, а на следующий день Советом Федерации.

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При этом в ходе заседания сенатор Людмила Нарусова обратила внимание на изменение линии соприкосновения войск с даты подписания договоров о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В настоящее время нам рекомендуют принять в состав РФ области, часть территорий которых занята вооруженными силами другой страны. Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом, но увы. Может быть, вы проясните, насколько это возможно?» - спросила она выступавшего в тот момент главу комитета по международным делам Григория Карасина.

Однако по просьбе спикера верней палаты парламента Валентины Матвиенко ей ответил Андрей Клишас. Он обратил внимание, что Конституционный суд «не оценивает вопросы фактов», поэтому «зря ожидать от него оценки изменения границ соприкосновения Вооруженных сил Российской Федерации с украинскими формированиями».

«При этом Конституционный суд вправе абсолютно (и он это сделал) в своих постановлениях учесть политические обстоятельства в силу того, что Конституция является политико-правовым документом, и положить их в основу собственного решения», - объяснил Клишас.

По его словам, Конституционный суд отметил, что на территории Украины «проводилась русофобская политика, и принимались нормативные акты, нарушающие права человека».

Сенатор также обратил внимание на то, что КС России постановил, что длящийся много лет кризис, переросший в вооруженное противостояние власти с собственным населением, дает «все основания» России принять решение о включении в свой состав новых субъектов.