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46 минут назад

Песков ответил на вопрос о границах вошедших в состав России регионов

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в каких границах Херсонская и Запорожская область вошли в состав России. Как сообщает РБК, представитель Кремля отметил, что юридическая формулировка содержится в указе президента о ратификации договоров.

«Почитайте указ. Там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что определенные территории будут возвращены из-под контроля Вооруженных сил Украины, после чего российские власти продолжат «советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией».

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По их итогам большинство избирателей поддержали это решение.

5 октября президент Владимир Путин своими указами утвердил новые территории в качестве субъектов РФ. При этом в случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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