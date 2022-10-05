Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в каких границах Херсонская и Запорожская область вошли в состав России. Как сообщает РБК, представитель Кремля отметил, что юридическая формулировка содержится в указе президента о ратификации договоров.

«Почитайте указ. Там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что определенные территории будут возвращены из-под контроля Вооруженных сил Украины, после чего российские власти продолжат «советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией».

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По их итогам большинство избирателей поддержали это решение.