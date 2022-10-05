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20 часов назад

Пригожин обругал Милонова за предложение лишить Пугачеву звания народной артистки

Свободная прессаиещё 1

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал предложение лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. С этой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Пригожин обругал Милонова за предложение лишить Пугачеву звания народной артистки
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«Не Милонов давал ей это звание, и не ему его забирать. Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала, оставьте ее в покое. У меня зла не хватает. Не стыкуется ее мировоззрение с мировоззрением других, но это не повод ее обвинять», - заявил Пригожин НСН.

Продюсер призвал прекратить использовать подобную риторику, грубо предложив Милонову закрыть свой рот, поскольку все это, по его мнению, ведет к развалу страны.

«Мне очень жаль, что депутат Милонов выступает с подобными заявлениями, я категорически против таких формулировок у кого-то что-то забрать, отнять. Мне так и хочется всех оскорбить, кто эти предложения делает. Подобные предложения разваливают общество, пусть Милонов занимается своими депутатскими обязанностями», - сообщил он.

Ранее «СП» писала, что Алла Пугачева выразила радость по поводу того, что ее ненавидят люди, которых и она никогда не любила.

Политика,Иосиф Пригожин,Виталий Милонов,Алла Пугачева,Госдума,
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