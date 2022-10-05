Песков прокомментировал сообщения об обращении Путина к нации

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует выступать с обращением к нации по теме "переформатирования" специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее о том, что сегодня якобы может состояться такое обращение, сообщили некоторые СМИ и телеграм-каналы.
"Нет, это не так", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать эти публикации.
Позже в ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое выступление сегодня, Песков повторил: "Нет, не будет, это фейки".