Песков прокомментировал сообщения об обращении Путина к нации

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует выступать с обращением к нации по теме "переформатирования" специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее о том, что сегодня якобы может состояться такое обращение, сообщили некоторые СМИ и телеграм-каналы.

"Нет, это не так", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать эти публикации.