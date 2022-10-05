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1 час назад

Рахмон и Матвиенко обсудили перспективы российско-таджикского сотрудничества

ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду по телефону обсудили развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере межпарламентских связей. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

Рахмон и Матвиенко обсудили перспективы российско-таджикского сотрудничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе беседы были затронуты отдельные вопросы дальнейшего продвижения таджикско-российского многогранного сотрудничества, в том числе межпарламентские связи, которые играют важную роль в укреплении и углублении отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами", - говорится

"Глава нашего государства, подтвердив приоритетность последовательного развития отношений сотрудничества с Россией, выразил уверенность, что таджикско-российские связи и впредь будут развиваться в соответствии с коренными интересами народов двух стран", - добавили в пресс-службе.

Матвиенко поздравила главу Таджикистана с 70-летием, пожелав доброго здоровья и дальнейших успехов на высшем государственном посту, сообщили в пресс-службе.

Политика,Валентина Матвиенко,Эмомали Рахмонов,Совет Федерации,
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