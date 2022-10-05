Песков: Путин не будет выступать с обращением об изменении статуса СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию в СМИ о том, что якобы глава государства Владимир Путин выступит с обращением к нации об изменении статуса спецоперации.

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«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Telegram-канал издания Readovka со ссылкой на неназванный источник сообщал о возможном обращении президента РФ Владимира Путина к гражданам в среду, 5 октября, которое будет касаться «изменения статуса спецоперации».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.