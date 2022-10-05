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1 час назад

Путин назначил врио глав новых территорий

ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, которая с 30 сентября вошла в состав РФ. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации в среду.

После государственного переворота на Украине Пушилин стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области. Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики. В 2018 году Пушилин одержал победу на выборах главы республики. Участвовал в подписании договора о вхождении ДНР в состав РФ 30 сентября 2022 года.

Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ДНР в соответствии с российским законодательством.

ЛНР

Помимо этого, Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР).

В 2014 году с началом протестов на юго-востоке Украины, вызванных событиями "евромайдана" и сменой власти в стране, Пасечник перешел на сторону формировавшегося в Луганской области народного ополчения. В 2018 году одержал победу на выборах главы республики. Участвовал в подписании договора о вхождении ЛНР в состав РФ 30 сентября 2022 года.

Запорожская и Херсонская области

Путин назначил Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области, а Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области.

В прошедшую пятницу был подписан договор о принятии территории в состав России. Согласно положениям договора, врио будут руководить регионами до вступления в должность избранных губернаторов областей. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством РФ.

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