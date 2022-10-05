Пушков рассказал о контрударе Москвы по планам Запада

Возможное решение России и стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти превратится в контрудар по западным планам ввести потолок на российские энергоресурсы.
"Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею "потолков" как таковую. Контрудар в ответ на удар", - заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Пушков дополнил, что в энергетическое противостояние в последнее время втягивается все больше стран.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что ОПЕК+ обсуждает внушительное сокращение добычи.