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41 минуту назад

Захарова назвала "гадкой и противозаконной" позицию Дании по взрывам на "Северных потоках"

ТАСС

Власти Дании заняли гадкую и противозаконную позицию по ситуации с диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала "гадкой" позицию Дании по взрывам на "Северных потоках"
Фото: ТАССТАСС

"Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

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Так, по ее словам, глава внешнеполитического ведомства королевства Йеппе Кофод "дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия" в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию. "В интервью СМИ господин Кофод объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии <...> и отвлечь внимание от событий на Украине", - указала Захарова.

Она отметила, что датский министр обвинил российскую сторону в якобы распространении ложной информации о причастности Запада к подрыву газопроводов. Кроме этого, Кофод заявил о решительном настрое правительства Дании "отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных". "Между прочим, с критикой позиции Кофода выступили, что характерно, ведущие датские юристы-международники, которые отметили, что в международном праве не существует норм, позволяющих отстранить Россию, как собственника газопроводов, от расследования", - добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская сторона привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях, "указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США, в уничтожении газопроводов". Дипломат обратила внимание на то, что комментарии из РФ по этому поводу появились только после того, как бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский на своей странице в Twitter поблагодарил США за повреждение ниток "Северных потоков". В районе аварии, как указала официальный представитель МИД РФ, регулярно происходят учения военно-морских сил НАТО, а глава Пентагона Ллойд Остин через несколько дней после взрывов "восторгался инновационными возможностями американских подводных беспилотников".

"На этом фоне уже в самих Штатах раздаются голоса экспертов и представителей истеблишмента в пользу вероятной причастности спецслужб этой страны к совершенным диверсиям", - заключила Захарова.

Политика,Ллойд Остин,Радослав Сикорский,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Совбез ООН,Пентагон,
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