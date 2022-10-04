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58 минут назад

МИД предупредил о приближении к столкновению РФ и НАТО из-за поставок оружия Киеву

Илья Родин

Поставки оружия Киеву со стороны США способны привести к прямому военному столкновению России и Североатлантического альянса, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Об этом пишет ТАСС.

Воронцов подчеркнул, что США продолжают интенсивные поставки Киеву вооружений и военной техники. Кроме того, направляют украинским военным данные разведки, отправляют к ним советников и боевиков.

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По его оценке, подобные действия Вашингтона приводят к затягиванию конфликта на Украине и к новым жертвам.

Кроме того, пояснил дипломат, такая стратегия Штатов «приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Вместе с тем, блок по-прежнему будет помогать Киеву.

Константин Воронцов,Йенс Столтенберг,МИД России,НАТО,
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