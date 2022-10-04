МИД предупредил о приближении к столкновению РФ и НАТО из-за поставок оружия Киеву

Поставки оружия Киеву со стороны США способны привести к прямому военному столкновению России и Североатлантического альянса, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Об этом пишет ТАСС.
Воронцов подчеркнул, что США продолжают интенсивные поставки Киеву вооружений и военной техники. Кроме того, направляют украинским военным данные разведки, отправляют к ним советников и боевиков.
По его оценке, подобные действия Вашингтона приводят к затягиванию конфликта на Украине и к новым жертвам.
Кроме того, пояснил дипломат, такая стратегия Штатов «приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Вместе с тем, блок по-прежнему будет помогать Киеву.