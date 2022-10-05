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2 часа назад

Путин наградил президента Таджикистана Рахмона орденом

ТАССиещё 8

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении коллеги из Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. "За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности", - говорится в указе. В конце августа президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Гурбангулы Бердымухамедова, председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана и экс-президента этой страны. До этого российский президент подписал указ о посмертном награждении дочери общественного деятеля Александра Дугина Дарьи орденом Мужества.

Путин наградил президента Таджикистана Рахмона орденом
Фото: ТАССТАСС
Политика,Александр Дугин,Гурбангулы Бердымухамедов,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,
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