Путин наградил президента Таджикистана Рахмона орденом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении коллеги из Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. "За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности", - говорится в указе. В конце августа президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Гурбангулы Бердымухамедова, председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана и экс-президента этой страны. До этого российский президент подписал указ о посмертном награждении дочери общественного деятеля Александра Дугина Дарьи орденом Мужества.