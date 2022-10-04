В Европе заявили о необходимости выплаты РФ репараций Украине

Глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации.

Фото: RT RT

«Война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — цитирует его РИА Новости.

Примечательно, что при этом Варшава и Берлин сами находятся в споре о необходимости выплаты репараций.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.