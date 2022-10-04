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40 минут назад

Польша и Германия заявили, что Россия должна выплатить Украине репарации

RT на русском

Глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации.

В Европе заявили о необходимости выплаты РФ репараций Украине
Фото: RTRT

«Война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — цитирует его РИА Новости.

Примечательно, что при этом Варшава и Берлин сами находятся в споре о необходимости выплаты репараций.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер заявил, что выплата требуемых польским правительством репараций за ущерб, нанесённый в период Второй мировой войны, приведёт Германию к финансовому краху.

Политика,Збигнев Рау,Олаф Шольц,Бундестаг,
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