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1 час назад

Власти Энергодара увеличили продолжительность комендантского часа

ТАСС

Продолжительность комендантского часа в Энергодаре в Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, временно увеличена. Он будет действовать с 20:00 до 06:00, сообщила во вторник военно-гражданская администрация города.

Власти Энергодара увеличили продолжительность комендантского часа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час. С 20:00 до 6:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено", - сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что работникам АЭС и ТЭС для передвижения по городу со смен в комендантский час потребуется специальный пропуск.

До этого момента комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

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