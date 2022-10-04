Глава СПЧ заявил о вырождении западной идеологии

Двигавшая мир западная идеология на сегодняшний день вырождается, и ей надо искать замену, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе международной конференции «Человек и ценности современного мира» в Самарканде, передает ТАСС.
«Мы видим, как все превращается в фарс. ЛГБТ, чайлдфри, эвтаназия — это идеология смерти, а не развития и жизни. Это явный признак тяжелейшего вырождения западной идеологии, которая двигала мир», — сказал Фадеев.
По его словам, в такой ситуации не остается ничего другого, как искать новые идеологии.
Кризис западной цивилизации он назвал объективным историческим процессом: длившаяся пять-шесть столетий эпоха доминирования Запада закончилась.
«Ярким свидетельством этого является выхолащивание ценностного базиса развития человечества», — сказал он.