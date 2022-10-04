Глава СПЧ заявил о вырождении западной идеологии

Двигавшая мир западная идеология на сегодняшний день вырождается, и ей надо искать замену, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе международной конференции «Человек и ценности современного мира» в Самарканде, передает ТАСС.