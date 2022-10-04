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8 минут назад

Глава СПЧ заявил о вырождении западной идеологии

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Двигавшая мир западная идеология на сегодняшний день вырождается, и ей надо искать замену, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе международной конференции «Человек и ценности современного мира» в Самарканде, передает ТАСС.

Глава СПЧ заявил о вырождении западной идеологии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим, как все превращается в фарс. ЛГБТ, чайлдфри, эвтаназия — это идеология смерти, а не развития и жизни. Это явный признак тяжелейшего вырождения западной идеологии, которая двигала мир», — сказал Фадеев.

По его словам, в такой ситуации не остается ничего другого, как искать новые идеологии.

Кризис западной цивилизации он назвал объективным историческим процессом: длившаяся пять-шесть столетий эпоха доминирования Запада закончилась.

«Ярким свидетельством этого является выхолащивание ценностного базиса развития человечества», — сказал он.

Политика,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,
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