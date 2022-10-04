Слуцкий: указ Зеленского о переговорах относится скорее к психиатрии

Указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ лежит скорее в плоскости психиатрии, а не политики, любой конфликт кончается договоренностями. Такое мнение в беседе с ТАСС во вторник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Указ Зеленского о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным скорее из области психиатрии, чем реальной политики, и говорит о серьезном расстройстве личности", - считает Слуцкий, который входит в состав переговорной группы с Киевом.

Депутат напомнил, как на одной из первых пресс-конференций после начала специальной военной операции "Зеленский буквально умолял через СМИ" российского президента поговорить с ним, называя себя "нормальным мужиком". "Тяжелые наркотики, очевидно, делают свое дело, и "мужик" давно перестал быть нормальным и способным адекватно оценивать ситуацию", - считает он.

Глава комитета заметил, что "любой конфликт или военные действия, даже при условии капитуляции одной из сторон (и точно это будет не Россия), завершаются путем достижения договоренностей".

"А что наступит раньше - капитуляция или смена руководства Украины - увидим", - резюмировал он.