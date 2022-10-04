В ДНР после вхождения в состав РФ примут новую конституцию

Донецкой Народной Республике в связи с тем, что на становится российским регионом, предстоит разработать и принять новую конституцию, которая не будет противоречить федеральной. Об этом заявил во вторник председатель Народного совета (парламента) республики Владимир Бидевка.

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"Мы как регион Российской Федерации должны провести достаточно серьезную и оперативную работу для того, чтобы как можно скорее и полнее пройти переходный период. <...> Народному совету необходимо принять новую конституцию, которая не должна противоречить Конституции Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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Бидевка добавил, что еще один серьезный вопрос, который предстоит рассмотреть, - устройство местного самоуправления.

"Нам необходимо будет определить округа, административные границы тех или иных наших регионов, какой количественный состав того или иного совета", - пояснил он.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав РФ. 1 октября Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России, а также международные договоры на ратификацию. В тот же день Конституционный суд России одобрил внесенные главой государства документы. Госдума единогласно приняла федеральные конституционные законы и ратифицировала международные договоры на заседании 3 октября. На следующий день Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании четыре федеральных конституционных закона о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.