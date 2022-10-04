Песков оценил предложение Маска по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «весьма позитивным» то, что бизнесмен Илон Маск предлагает способы мирного урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля отметил, что основатель Tesla и SpaceX в отличие от многих профессиональных дипломатов «все-таки пытается искать пути для достижения мира».

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«На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что Россия с самого начала выступала за то, чтобы «ее условия были выполнены путем переговоров», а достижение мира без этого невозможно. При этом Песков напомнил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области уже проведены и жители высказали свое мнение за присоединение к России, а потому повторно их проводить по предложению Маска не будут.

Напомним, что накануне американский предприниматель предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. Маск заявил, что Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева, который передал полуостров Украинской ССР в 1954 году. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма водой.