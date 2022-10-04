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32 минуты назад

В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ властей Украины вести диалог с Россией. Он заявил, что российская сторона ожидает изменения позиции Владимира Зеленского по данному вопросу, передает РИА Новости.

Кремль отреагировал на отказ Киева от переговоров
Фото: ТАССТАСС

«Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на Украине был подписан указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Зеленский констатировал невозможность переговоров с РФ

Военкор Юрий Котенок, в свою очередь, заявил, что нынешнего президента Украины уже давно не воспринимают как субъект диалога. Кроме того, он подчеркнул, что «значение подобного указа нулевое» в нынешних текущих политических условиях.

Политика,Юрий Котенок,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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