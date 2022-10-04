Кремль отреагировал на отказ Киева от переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ властей Украины вести диалог с Россией . Он заявил, что российская сторона ожидает изменения позиции Владимира Зеленского по данному вопросу, передает РИА Новости.

«Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на Украине был подписан указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным .

Военкор Юрий Котенок, в свою очередь, заявил, что нынешнего президента Украины уже давно не воспринимают как субъект диалога. Кроме того, он подчеркнул, что «значение подобного указа нулевое» в нынешних текущих политических условиях.