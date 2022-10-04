Володин отметил необходимость совместной парламентской работы России и Абхазии

"События, которые происходили в России 30 сентября, вчера в Государственной думе, сегодня в Совете Федерации, - это события особенно важные для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это залог счастливой жизни и будущего этих людей. Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом - это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства", - резюмировал Ашуба.