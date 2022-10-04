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1 час назад

Володин заявил, что Россия и Абхазия должны активизировать совместную парламентскую работу

ТАССиещё 2

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу со спикером Народного собрания - Парламента Абхазии Лаши Ашубой, в ходе которой отметил необходимость активизировать совместную работу парламентариев.

Володин отметил необходимость совместной парламентской работы России и Абхазии
Фото: риа новостириа новости

"Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной думой и парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

В ходе встречи спикер палаты также отметил необходимость обсудить новые форматы сотрудничества, в том числе создание межпарламентской комиссии высокого уровня.

"Было бы правильно, имея уже положительный опыт выстраивания работы в рамках межпарламентского сотрудничества, создать комиссию высокого уровня. Задача комиссии - заниматься гармонизацией законодательства между нашими странами, решая проблемы, которые волнуют людей, чтобы была конкретная отдача", - сказал он.

В свою очередь Ашуба заявил, что Абхазия поддерживает позицию России по Донбассу.

"Наш собственный опыт служит истинному пониманию того, что происходит сегодня на Донбассе, как жили люди на территории ЛНР, ДНР восемь лет, что к этому привело и на чем основывается позиция Российской Федерации. И мы эту позицию поддерживаем", - отметил он.

По его словам, право народов на свободу выбора собственной судьбы является приоритетным.

"События, которые происходили в России 30 сентября, вчера в Государственной думе, сегодня в Совете Федерации, - это события особенно важные для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это залог счастливой жизни и будущего этих людей. Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом - это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства", - резюмировал Ашуба.

Политика,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
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