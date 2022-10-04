Лавров указал на соответствие проведенных референдумов принципам ООН

Киевский режим не соответствует зафиксированным в уставе ООН критериям территориальной целостности государств и жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей имели право на самоопределение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РЕН ТВ.

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23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддержали это решение. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы этих территорий подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России. Накануне эти договоры были ратифицированы Госдумой, сегодня их одобрил Совет Федерации России.

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В ходе своего выступления в верхней палате парламента глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров затронул вопрос о праве на самоопределение и соответствии его принципам ООН.

«Сегодня немало разговоров ведется о том, в том числе и в публичной плоскости, что закрепленный в уставе ООН принцип территориальной целостности государств обладает, дескать, абсолютным приоритетом над правом на самоопределение», - заявил Лавров.

Он отметил, что в этой связи хотел бы привлечь внимание к декларации Генассамблеи ООН от 1970 года, в которой зафиксирована обязанность уважать территориальную целостность государств, «соблюдающих в принцип равноправия и самоопределения народов и имеющих правительства, представляющие весь народ, проживающий на данной территории».

«Нет нужды доказывать, что киевский режим никак не отвечает изложенным критериям, долгие годы грубо и массово нарушая изложенные выше требования ООН. Этот режим давно стал чужим и враждебным для всех жителей Украины, которые не мыслят свою жизнь без сопричастности к русской цивилизации», - подчеркнул глава МИД России.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский еще год назад потребовал от таких граждан страны «убираться в Россию».