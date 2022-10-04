Россия одобрила кандидатуру нового посла Сирии в РФ

Российская сторона дала официальный агреман на назначение нового посла Сирии в России, однако новый глава сирийского диппредставительства еще не прибыл в Москву. Об этом заявил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Новый посол Сирии еще не прибыл в Москву, но мы дали официальный агреман на запрос сирийской стороны на назначение нового посла. Посольство Сирийской Арабской Республики долго без посла не останется", - указал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.