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10 минут назад

Россия одобрила кандидатуру нового посла Сирии в РФ

ТАСС

Российская сторона дала официальный агреман на назначение нового посла Сирии в России, однако новый глава сирийского диппредставительства еще не прибыл в Москву. Об этом заявил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Россия одобрила кандидатуру нового посла Сирии в РФ
Фото: риа новостириа новости

"Новый посол Сирии еще не прибыл в Москву, но мы дали официальный агреман на запрос сирийской стороны на назначение нового посла. Посольство Сирийской Арабской Республики долго без посла не останется", - указал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Политика,Михаил Богданов,
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