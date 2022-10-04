"Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой"

"Запад цинично закрывал глаза на действия украинских радикалов по решению проблемы Донбасса силой, так называемый план Б. Более того, Запад по сути поощрял такой сценарий. Об истинных намерениях США и сателлитов по использованию режима [президента Украины Владимира] Зеленского для войны против России подробно говорил президент [РФ Владимир Путин] в Кремле 30 сентября", - сказал он.