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49 минут назад

Лавров заявил, что Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой

ТАСС

Запад цинично поощрял украинских радикалов к реализации силового сценария в Донбассе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Совета Федерации.

"Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой"
Фото: ТАССТАСС

"Запад цинично закрывал глаза на действия украинских радикалов по решению проблемы Донбасса силой, так называемый план Б. Более того, Запад по сути поощрял такой сценарий. Об истинных намерениях США и сателлитов по использованию режима [президента Украины Владимира] Зеленского для войны против России подробно говорил президент [РФ Владимир Путин] в Кремле 30 сентября", - сказал он.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы об их вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Совет Федерации,
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