"Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой"

Запад цинично поощрял украинских радикалов к реализации силового сценария в Донбассе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Совета Федерации.
"Запад цинично закрывал глаза на действия украинских радикалов по решению проблемы Донбасса силой, так называемый план Б. Более того, Запад по сути поощрял такой сценарий. Об истинных намерениях США и сателлитов по использованию режима [президента Украины Владимира] Зеленского для войны против России подробно говорил президент [РФ Владимир Путин] в Кремле 30 сентября", - сказал он.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы об их вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.