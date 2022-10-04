Назван финальный шаг по принятию новых регионов в состав России

Процедура принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа президента Владимира Путина.
Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на Youtube.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в четырех вышеупомянутых регионах с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.