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14 минут назад

Совфед одобрил вхождение четырех новых регионов в состав России

Lenta.ruиещё 1

Совет Федерации на своем заседании во вторник, 4 октября, одобрил договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на Youtube.

Решения по всем четырем документам было принято единогласно.

Накануне, 3 октября, ратификацию договоров с четырьмя новыми регионами также единогласно одобрила Государственная Дума. Для этого изменили график работы нижней палаты парламента: начало региональной недели по предложению председателя Вячеслава Володина перенесли с 3 на 10 октября.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан поддержали это решение.

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