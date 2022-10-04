Совет Федерации на своем заседании во вторник, 4 октября, одобрил договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на Youtube.

Решения по всем четырем документам было принято единогласно.

Накануне, 3 октября, ратификацию договоров с четырьмя новыми регионами также единогласно одобрила Государственная Дума. Для этого изменили график работы нижней палаты парламента: начало региональной недели по предложению председателя Вячеслава Володина перенесли с 3 на 10 октября.