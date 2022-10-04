Государственные символы ЛНР сохранятся с ее вхождением в РФ

"Каждый субъект России имеет свое название, свой герб, свой флаг, поэтому я уверен, что эти символы сохранятся. Это наша история, мы восемь лет под этими знаменами шли, выдерживали этот нереальный военный прессинг, экономическое эмбарго и политическое давление. Это все сохраним, и уже это будут знаки отличия субъекта Российской Федерации", - сказал депутат в понедельник ТАСС.