Государственные символы ЛНР сохранятся с ее вхождением в РФ

Государственные символы Луганской Народной Республики (ЛНР) после ее вхождения в состав РФ сохранятся, считает депутат Народного совета республики Александр Криеренко.
"Каждый субъект России имеет свое название, свой герб, свой флаг, поэтому я уверен, что эти символы сохранятся. Это наша история, мы восемь лет под этими знаменами шли, выдерживали этот нереальный военный прессинг, экономическое эмбарго и политическое давление. Это все сохраним, и уже это будут знаки отличия субъекта Российской Федерации", - сказал депутат в понедельник ТАСС.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также международные договоры на ратификацию. Накануне Конституционный суд России одобрил внесенные главой государства документы. В понедельник Госдума на заседании единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.