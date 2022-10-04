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26 минут назад

В ЛНР считают, что государственные символы республики с ее вхождением в РФ сохранятся

ТАСС

Государственные символы Луганской Народной Республики (ЛНР) после ее вхождения в состав РФ сохранятся, считает депутат Народного совета республики Александр Криеренко.

Государственные символы ЛНР сохранятся с ее вхождением в РФ
Фото: риа новостириа новости

"Каждый субъект России имеет свое название, свой герб, свой флаг, поэтому я уверен, что эти символы сохранятся. Это наша история, мы восемь лет под этими знаменами шли, выдерживали этот нереальный военный прессинг, экономическое эмбарго и политическое давление. Это все сохраним, и уже это будут знаки отличия субъекта Российской Федерации", - сказал депутат в понедельник ТАСС.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также международные договоры на ратификацию. Накануне Конституционный суд России одобрил внесенные главой государства документы. В понедельник Госдума на заседании единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Политика,Владимир Путин,Конституционный суд,Госдума,
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