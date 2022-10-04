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8 минут назад

Кадыров рассказал о подготовке ко дню рождения Путина

Lenta.ru

В Чечне планируется устроить массовые мероприятия по нескольким праздникам в октябре, однако главное событие — день рождения президента России Владимира Путина 7 октября. О планах празднования рассказал глава российского региона Рамзан Кадыров в Telegram.

Кадыров рассказал о подготовке ко дню рождения Путина
Фото: ТАССТАСС

Глава Чечни подчеркнул, что самые массовые мероприятия в республике планируют организовать в честь юбилея Путина. 7 октября откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо Путина, а также многофункциональный комплекс «Минутка». Помимо этого, состоятся множество спортивных соревнования в честь 70-летия российского президента. Кадыров назвал Путина патриотом номер один в России и заявил, что масштабными празднованиями россияне «докажут всем врагам», как они ценят и любят своего президента.

Кадыров сообщил, что в республике также устроят празднества в честь Дня города, Дня учителя и Дня молодежи Чеченской республики. Эти праздники отмечаются в один день — 5 октября. По словам главы Чечни, на всех мероприятиях будут отмечать подвиг военных, действующих в зоне специальной военной операции на Украине.

«В репертуар необходимо включить исключительно те композиции, которые воспевают наших героев, их доблесть, мужество, благородство, дух и отвагу. Важно, чтобы артисты и коллективы чередовались с выступлениями подрастающего поколения», — подчеркнул Кадыров, отметив, что за вопросы организации праздников отвечает его дочь, министр культуры республики АйшаАйшат Кадырова.

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде и был крещен в Спасо-Преображенском соборе. Он стал третьим сыном в семье, однако два его старших брата — Альберт и Виктор — умерли до его рождения.

Политика,Айшат Кадырова,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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