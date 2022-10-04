Заместитель руководителя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, перечислил действия Запада, которые могу привести к прямому военному столкновению ядерных держав «со всеми вытекающими катастрофическими последствиями». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Воронцова, речь идет о заявлении западных политиков нанести российским войскам поражение на поле боя, поставки киевскому режиму вооружений, включая «продвинутые ракетные системы», предоставление ВСУ разведданных и координат военных и гражданских объектов, прямое вовлечение в боевые действия западных наемников, советников и гражданских лиц.

«Это чревато эскалацией вплоть до прямого военного столкновения ядерных держав со всеми вытекающими катастрофическими последствиями», - приводит агентство слова Воронцова.

Дипломат подчеркнул, что Россия считает подобную политику «безответственной и деструктивной».

«Похоже, США и другие страны НАТО уверовали, что способны полностью контролировать провоцируемую ими эскалацию и управлять ею без ущерба для себя. Это крайне опасная химера», - добавил Воронцов.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал «крайне маловероятной» возможность применения Россией ядерного оружия на Украине.

По его словам, на недавней встрече с лидерами КНР и Индии президенту РФ Владимиру Путину «дали четко понять, что допустимо, а что недопустимо».

Он также добавил, что в Кремле испытали бы «крайне неприятные» чувства, узнав о том, какие государства тайно помогают Лондону оказывать военную помощь киевским властям.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство страны «очень серьезно» относится к заявлению президента России Владимира Путина о готовности РФ использовать «все имеющиеся у нее средства для защиты».