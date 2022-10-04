В Запорожье объяснили сотрудничество гендиректора ЗАЭС с СБУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов, выдворенный на территорию Украины, сотрудничал с украинскими спецслужбами из-за постоянного шантажа, в том числе со стороны руководства украинского «Энергоатома». Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Игорь Мурашов выстраивал коммуникацию с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя – «Энергоатома», подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны этой шайки наркоманов», — отметил он.

Ранее гендиректора ЗАЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию, обвинив его в «осуществлении деятельности, которая направлена на дискредитацию органов власти РФ».

До этого в эфире телеканала «Россия 24» появился сюжет, где Игорь Мурашов признается в связях с украинскими спецслужбами. Мурашов рассказал, что передавал украинской стороне информацию о состоянии дел на станции.