В Запорожье объяснили сотрудничество гендиректора ЗАЭС с СБУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов, выдворенный на территорию Украины, сотрудничал с украинскими спецслужбами из-за постоянного шантажа, в том числе со стороны руководства украинского «Энергоатома». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Игорь Мурашов выстраивал коммуникацию с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя – «Энергоатома», подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны этой шайки наркоманов», — отметил он.
Ранее гендиректора ЗАЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию, обвинив его в «осуществлении деятельности, которая направлена на дискредитацию органов власти РФ».
До этого в эфире телеканала «Россия 24» появился сюжет, где Игорь Мурашов признается в связях с украинскими спецслужбами. Мурашов рассказал, что передавал украинской стороне информацию о состоянии дел на станции.
Обстрелы Запорожской АЭС усилились в последние несколько месяцев. В начале сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ, чтобы зафиксировать повреждения и взять ситуацию под контроль. Согласно последней информации Минобороны России, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины на этой территории продолжаются.