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42 минуты назад

Российский посол прокомментировал заявления о нелегитимности референдумов

Lenta.ru

Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал заявления относительно нелегитимности прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

Российский посол прокомментировал заявления о нелегитимности референдумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вызванный в МИД Франции российский дипломат подтвердил законность голосования.

«Посол категорически отверг инсинуации вокруг законности и легитимности референдумов, а также решений о вхождении указанных регионов в состав России», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что все референдумы соответствовали первой статье Устава ООН, которая включает в себя право народов на самоопределение. Кроме того, Мешков предоставил министерству перевод на французский язык выступления президента России Владимира Путина, состоявшегося в Кремле 30 сентября.

В МИД Франции указали, что российский посол был вызван с целью «выразить осуждение незаконной аннексии» четырех областей. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули отказ признавать новую территориальную принадлежность регионов, сославшись на «незаконные аннексии». В министерстве также назвали фиктивными итоги референдумов.

О вызове российского посла во французский МИД стало известно 3 октября. Причины подобного решения не уточнялись.

Политика,Алексей Мешков,Владимир Путин,ООН,
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