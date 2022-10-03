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17 минут назад

Депутат Заварзин не поддержал идею Кадырова отправить своих сыновей в зону СВО

Газета.Ruиещё 1

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин не поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова отправить трех несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации на Украине. Его слова приводит «Подъем».

Депутат Заварзин не поддержал идею Кадырова отправить сыновей в зону СВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Заварзина, уроженцы Чечни хорошо служат, однако дети «категорически» не подлежат призыву.

«Закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служили, имеют военно-учетную специальность. Они же не служили. Пусть дети учатся, готовятся, а то, что чеченцы — боевые ребята, хорошо служат, это однозначно, я многих знаю», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что сейчас необходимо устранять ошибки военкоматов и эффективно подготавливать резервистов.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что его трое сыновей 14, 15 и 16 лет готовы применить свои боевые навыки в зоне спецоперации на Украине. По словам Кадырова, они занимаются военной подготовкой с малых лет на базе Российского университета спецназа.

Политика,Виктор Заварзин,Рамзан Кадыров,Госдума,
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