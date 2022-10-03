Депутат Заварзин не поддержал идею Кадырова отправить сыновей в зону СВО

«Закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служили, имеют военно-учетную специальность. Они же не служили. Пусть дети учатся, готовятся, а то, что чеченцы — боевые ребята, хорошо служат, это однозначно, я многих знаю», — сказал депутат.