Определен процесс вхождения в состав России новых областей

Государственная дума приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Сообщается, что со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Граждане, проживающие на территориях новых областей, получат гарантии в осуществлении трудовой деятельности и в сфере имущественных отношений.

Документы об образовании, трудовом стаже, праве на получение пенсии, социальной и медицинской помощи, а также ряд других документов, которые были выданы в ДНР, ЛНР, или на Украине, будут признаны.

Население новых территорий получит гражданство Российской Федерации в результате признания и принесения Присяги. Официальной валютой новых субъектов станет рубль, но до конца этого года будет допускаться использование украинской гривны.

Кроме того, все вооруженные формирования и специализированные органы, которые были ранее сформированные в новых субъектах, предлагается включить в состав Вооруженных Сил России. В Запорожской области закон также предусматривает положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии.