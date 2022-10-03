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22 минуты назад

Определен процесс вхождения в состав России новых областей

Елена Прошина

Государственная дума приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Сообщается, что со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Граждане, проживающие на территориях новых областей, получат гарантии в осуществлении трудовой деятельности и в сфере имущественных отношений.

Определены новые границы России

Документы об образовании, трудовом стаже, праве на получение пенсии, социальной и медицинской помощи, а также ряд других документов, которые были выданы в ДНР, ЛНР, или на Украине, будут признаны.

Население новых территорий получит гражданство Российской Федерации в результате признания и принесения Присяги. Официальной валютой новых субъектов станет рубль, но до конца этого года будет допускаться использование украинской гривны.

Кроме того, все вооруженные формирования и специализированные органы, которые были ранее сформированные в новых субъектах, предлагается включить в состав Вооруженных Сил России. В Запорожской области закон также предусматривает положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырёх новых областей.

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