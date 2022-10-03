Володин: депутатов ГД от новых регионов изберут на выборах в следующую Думу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборы депутатов ГД от новых российских регионов пройдут в ходе выборов в следующий думский созыв. Об этом он сообщил на заседании, передает РИА «Новости».

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«Выборы депутатов от четырех субъектов — новых российских регионов РФ — пройдут в установленные сроки, одномоментно времени переизбрания Государственной думы», — сказал он.

Ранее Госдума единогласно приняла федеральные конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Принятие подразумевает образование новых субъектов Российской Федерации. Жители новых субъектов признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им будет дан месяц.