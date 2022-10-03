Володин: депутатов ГД от новых регионов изберут на выборах в следующую Думу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборы депутатов ГД от новых российских регионов пройдут в ходе выборов в следующий думский созыв. Об этом он сообщил на заседании, передает РИА «Новости».
«Выборы депутатов от четырех субъектов — новых российских регионов РФ — пройдут в установленные сроки, одномоментно времени переизбрания Государственной думы», — сказал он.
Ранее Госдума единогласно приняла федеральные конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Принятие подразумевает образование новых субъектов Российской Федерации. Жители новых субъектов признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им будет дан месяц.
Гражданам РФ, проживающим на территориях вышеупомянутых субъектов, будут обеспечены гарантии по осуществлению трудовой деятельности, будут признаны их документы об образовании. Кроме того, будут признаны и документы, подтверждающие гражданское состояние, трудовой стаж, право на получение пенсий, социальной и медпомощи.