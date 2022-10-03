РФ призвала Азербайджан и Армению изучить видео расстрелов военных

Российская сторона призывает Азербайджан и Армению незамедлительно провести всесторонний анализ видеоматериалов с расстрелами военнослужащих на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности, говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы. Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона", - отметила дипломат на просьбу прокомментировать соответствующие видеокадры.

Захарова подчеркнула, что Москва продолжает предпринимать "серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе" и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие", - добавила она.