Володин: число российских субъектов изменилось

Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов. Мы вместе!» -написал он.
Володин также подчеркнул, что вхождение республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России стало «»единственной возможностью спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима», прекратить обстрелы и защитить право на родной язык и культуру.
По данным пресс-службы Госдумы России, на заседании присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы о ратификации представил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», — заметил он.
23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение. Документы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в 2014 году референдума. За высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает все вошедшие в состав России регионы «временно оккупированной» территорией.