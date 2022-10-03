В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
23 минуты назад

Госдума ратифицировала договоры о вхождении новых регионов в состав России

Алиса Селезнёва

Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин: число российских субъектов изменилось
Фото: ТАССТАСС

«Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов. Мы вместе!» -написал он.

Володин также подчеркнул, что вхождение республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России стало «»единственной возможностью спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима», прекратить обстрелы и защитить право на родной язык и культуру.

По данным пресс-службы Госдумы России, на заседании присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы о ратификации представил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», — заметил он.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение. Документы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в 2014 году референдума. За высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает все вошедшие в состав России регионы «временно оккупированной» территорией.

Политика,Вячеслав Володин,Сергей Лавров,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители