Володин: число российских субъектов изменилось

Володин также подчеркнул, что вхождение республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России стало «»единственной возможностью спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима», прекратить обстрелы и защитить право на родной язык и культуру.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение. Документы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в 2014 году референдума. За высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает все вошедшие в состав России регионы «временно оккупированной» территорией.