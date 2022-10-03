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49 минут назад

Литва высылает временного поверенного в делах России

Никита Бородкин

Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата. Как пишет РИА Новости, в МИД республики заявили, что ему предписано покинуть страну в течение пяти дней.

Литва высылает временного поверенного в делах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению ведомства, соответствующая нота была вручена представителю посольства России в Литве 3 октября.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Литва неоднократно совершала недружественные действия в сторону России, объясняя это поддержкой Украины. 19 сентября страна перестала пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах Евросоюза.

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Кроме того, Вильнюс заявлял, что не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации.

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