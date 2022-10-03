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25 минут назад

В Кремле отреагировали на критику Кадырова в адрес Минобороны

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в ее проведение. И продолжает вносить», — заявил Песков.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что в тяжелые моменты «эмоции должны быть исключены при оценках».

Кадыров заявил об отправке своих сыновей в зону СВО

Напомним, что 1 октября из-за угрозы окружения в районе Красного Лимана в Донецкой области союзные силы отвели на более выгодные рубежи. В связи с этим Кадыров заявил, что к отводу войск привели неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина. Глава Чечни уверен, что генерал не обеспечил военных необходимой связью, а в район не поступали дополнительные боеприпасы.

Политика,Видео,Александр Лапин,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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