В Кремле отреагировали на критику Кадырова в адрес Минобороны

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в ее проведение. И продолжает вносить», — заявил Песков.